Нарисованную карту первого Диснейленда продали за 708 тысяч долларов

Нарисованная вручную карта-план первого в мире парка развлечений «Диснейленд» была продана на аукционе в США за 708 тысяч долларов. Об этом сообщает Luxurylaunches. Цена продажи оказалась ниже оценочной стоимости карты, которая составляла 700-900 тысяч долларов.

Речь идет о карте, которую Уолт Дисней создал в 1953 году. На ней изображены основные достопримечательности, в том числе замок Спящей красавицы и железная дорога, проходящая через весь парк. Проект был реализован спустя несколько десятилетий.

Также на торгах были представлены и другие вещи, связанные с «Диснейлендом»: например, вагончик одного из аттракционов, один из первых рекламных буклетов, которые раздавали посетителям, пишет lenta.ru

Первый из тематических парков Уолта Диснея был открыт 17 июля 1955 года, он располагается в городе Анахайме (штат Калифорния). Такие же парки действуют в Гонконге, Париже, Орландо, Токио и Шанхае.