Представлен самый четкий снимок отличной от Солнца звезды

Международная группа астрономов представила самый качественный снимок отличной от Солнца звезды. Соответствующее исследование опубликовано в Astronomy & Astrophysics, фотография светила доступна на сайте Дублинского института перспективных исследований.

На снимке, сделанном при помощи обсерватории ALMA (Atacama Large Millimeter Array), представлена звезда Бетельгейзе — красный сверхгигант, расположенный в созвездии Ориона на расстоянии 650 световых лет от Солнца, пишет lenta.ru.

На представленном снимке заметно, что внешние слои атмосферы звезды нагреты неравномерно, причину этого ученые видят, как и в случае ближайшей к Земле звезде, в вариациях магнитного поля. Бетельгейзе примерно в миллиард раз больше ближайшей к Земле звезды; будучи помещенной в центр Солнечной системы, она достигала бы орбиты Юпитера.