Рейтинг США упал по всему миру из-за Трампа

Рейтинг доверия к США резко снизился по всему миру при президенте Дональде Трампе. Доля положительных взглядов на США упала до 49%, при Бараке Обаме этот показатель был 64%. Таковы результаты исследования, опубликованные вашингтонским исследовательским центром Pew Research Centre во вторник, 27 июня.

Наиболее резко рейтинг США обвалился в Мексике, Канаде и Европе. Так, только 30% мексиканцев продолжают положительно отзываться о политике Вашингтона, при Обаме уровень был 66%. В Канаде и Германии популярность Америки снизилась до 22%.

Еще хуже обстоят дела с одобрением действий лично Дональда Трампа. Во всем мире этот показатель снизился с 64 до 22%. Антирекорд зафиксирован в Германии и составил 5%. Для сравнения, рейтинг одобрения действий Владимира Путина в мире выше и составляет 27%, подсчитали в Pew Research Centre, пишет korrespondent.net.

75% опрошенных по всему миру оценили Трампа как "высокомерного" руководителя, а 62% - как "опасного". Рейтинг США растет только в двух странах - Израиле и России. В РФ он вырос до 53% с 11% при Обаме. Опрос проводился в 37 странах мира среди более чем 40 тысяч респондентов.

Напомним, по данным опроса Harvard-Harris Poll для издания Hill, рейтинг одобрения Трампа вырос впервые за долгое время.