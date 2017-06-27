BMW представила новое поколение кроссовера X3. ВИДЕО

Автопроизводитель BMW представил новое поколение кроссовера X3, дебют которого прошел в Спартанберге в США. Внешне автомобиль очень похож на старшую модель X5, передает The Drive.

Новинка получила большие габариты - ее длина составила 4708 мм, ширина - 1891, а высота - 1676. При этом колесная база составила 2864.

В линейке появилась "заряженная" версия из семейства M Performance – X3 M40i, которая оснащена трехлитровым турбомотором мощностью 360 л.с. (500 Нм).

Возможны также варианты двухлитровых двигателей с мощностью 184 либо 252 л.с., и дизельные 2.0 (190 л.с.) и 3.0 (265 л.с.). Двигатели будут работать в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Продажи автомобиля должна стартовать осенью этого года. Цены будут обнародованы ближе к дате премьеры, пишет korrespondent.net.