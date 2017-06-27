Три вулкана выбросили столбы пепла на Камчатке

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой около семи километров над уровнем моря. Об этом говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря. Сейчас мощное пепловое облако распространяется в восточном направлении от вулкана, — сказано в заявлении.

Про информации главного управления МЧС по Камчатскому краю, пепловый шлейф распространился на расстояние пяти километров в сторону залива Озёрного. Населённых пунктов на этой территории нет, пишет life.ru.

Ранее два других вулкана, Ключевской и Карымский, выбросили столбы пепла на высоту около шести километров.