Google оштрафовали на 2,42 млрд евро

Еврокомиссия приняла решение о рекордном штрафе для холдинга Alphabet, в который входит Google. Компании предстоит выплатить 2,42 миллиарда евро по антимонопольному делу, сообщает AFP.

В Еврокомиссии признали, что в Google злоупотребляли доминирующим положением на рынке поисковых систем. В частности, в крупнейшей компании формировали выдачу товаров таким образом, чтобы партнёры Google оказывались на первых строчках при запросе, пишет life.ru

Примечательно, что 2,42 миллиарда евро стали крупнейшим штрафом для корпорации. Ранее рекордной суммой был 1,06 млрд евро, которые Google выплатила Intel в 2009 году.