Учёные: прикосновение любимого смягчает боль женщины

Специалисты из Хайфского университета показали, что прикосновение может уменьшать физическую боль у влюблённых. Участие в эксперименте приняли 22 гетеросексуальные пары в возрасте от 23 до 32 лет. На первом этапе они заполнили опросник на уровень эмпатии. Затем на предплечье женщин закрепляли термодатчик системы сенсорного тестирования и просили указать степень боли, сообщает Scientific Reports.

На такой эксперимент доктора Павла Гольдштейна подвигли роды собственной жены, на которых он присутствовал четыре года назад. По словам мужчины, когда он держал супругу за руку, то ей действительно становилось легче. Тогда он решил проверить это взаимодействие научным способом, пишет life.ru.

В течение эксперимента пары сидели либо не касаясь друг друга, либо держась за руки, либо вообще в разных комнатах. После чего женщина подвергалась тепловой стимуляции на предплечье. Исследование показало, что боль уменьшается, когда влюблённые касаются друг друга. При этом также синхронизируется пульс испытуемых. Пока требуются дополнительные изучения данного вопроса, чтобы понять, как прикосновение работает.