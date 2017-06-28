Задержан столичный судья по подозрению в махинациях с декларациями о доходах

Судью из Кишинева Олега Мельничука задержали по подозрению в незаконном обогащении. Сегодня у него дома и в рабочем кабинете устроили обыски. По данным следствия, имущество судьи оценивается в сумму гораздо большую, чем он заработал. Сам Мельничук обвинения отвергает.

Начали обыски в кабинете судьи, а после его под конвоем доставили домой. На особняк служителя Фемиды на время следствия наложили арест.

Обыски провели и в автомобиле судьи. После этого его в наручниках привезли на допрос.

Задержали судью с разрешения Высшего совета магистратуры. Расследование начали в марте по распоряжению генерального прокурора. Следователи говорят, что имущество подозреваемого не соответствует доходам, указанным в декларации.

"У него есть имущество и расходы, которые не подтверждаются задекларированными доходами. Основная версия - что он получил деньги, ценности, недвижимость незаконным путем", - сказал глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

В декларации судья указал, что в качестве зарплаты в прошлом году получил почти 200 тысяч леев. Еще 300 тысяч ему перечислила мать. Пресса писала, что мама Олега Мельничука - пенсионерка, но при этом владелица недвижимости ценой несколько миллионов леев. Также у судьи есть два дорогих автомобиля и земельные участки.

Олег Мельничук был председателем суда сектора Рышкановка с 2013 по 16 год. После этого он претендовал на пост вице-председателя, но его кандидатуру отклонил президент.

За незаконное обогащение предусмотрен штраф в 500 тысяч леев или до 15 лет тюрьмы.

В прошлом году Высший совет магистратуры дал согласие не уголовное преследование 21-го судьи.





