Авария на Балканском шоссе: из-за отлетевшего колеса автомобиль закрутило на дороге

Необычное ДТП произошло вчера, 26 июня, на Балканском шоссе. Там от легкового Mercedes внезапно во время движения отлетело колесо.

Поврежденный автомобиль закрут ило на дороге. В автомобиль закрутило на дорогеодитель, не справился с управлением и врезался в проезжавший мимо грузовик. От удара Mercedes вылетел с дороги, а грузовик угодил в кювет.

В полиции сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, пишет bloknot-moldova.md.