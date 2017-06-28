В столице крановщик упал с 50-метровой высоты

Со стрелы крана на стройке центре Кишиневе упал и разбился насмерть рабочий.

Трагедия произошла вчера на пересечении улиц Александру чел Бун и Влайку Пыркэлаб. Мужчина упал с крана, с 50-метровой высоты.

По уточненной информации, погибший является сотрудником компании, предоставившей стройке в аренду кран. Мужчина занимался установкой и настройкой работы конструкции. На нем было страховочное снаряжение, которое по не выясненным пока причинам дало сбой, пишет bloknot-moldova.md

Об инциденте известили государственную строительную инспекцию, которой надлежит разобраться во всех его обстоятельствах, - сообщил пресс-секретарь полиции Адриан Жовмир.