Мужчина убил своего товарища во время пьяной ссоры

30-летний житель Тирасполя, пропавший без вести в конце мая, был найден убитым.Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в туалетной яме на территории частного дома. Выяснилось, что причастны к этому преступлению мужчины, с которыми убитый употреблял спиртные напитки в последний день своей жизни.

Во время встречи между мужчинами возникла ссора. Один из собутыльников, 53-летний тираспольчанин, нанес своему приятелю несколько смертельных ударов ножом.

"Третий участник застолья, очевидец преступления, помог подозреваемому выбросить труп в туалетную яму. Затем они забросали тело камнями, землёй и песком" - говорится сообщении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 20 лет. Его 35-летний подельник, также будет наказан в рамках уголовного кодекса, пишет bloknot-moldova.md.