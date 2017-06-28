Мужчина утонул в Днестре, решив поплавать в запрещённом для купания месте

Трагедия произошла неподалеку от одного из пляжей Тирасполя. Неизвестный мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разделся на пляже и вошел в воду. Однако поплавать он решил в месте, запрещённом для купания. Проплыв около 150 м вниз по течению, он поднялся на отмель. Затем, видимо, решив, что осилит и остальной путь, мужчина поплыл дальше.

По словам очевидцев, мужчина, не доплыв 4 метра до паромной переправы, ушёл под воду и больше не выплывал. Очевидцы вызвали спасателей, однако ни спасти утопленника, ни найти тело им не удалось, - говорится в сообщении.

Поиски тела продолжаются до сих пор, однако пока безуспешно. Личность мужчины до сих пор не установлена. На вид ему было 30-35 лет, рост 175-180 см, коротко стрижен, смуглый. На пляже были найдены чёрный пиджак с белыми полосами, синяя рубашка с коричневыми вставками и чёрные туфли.