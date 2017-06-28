Ограбление после вечринки в ночном клубе: любовники тщательно спланировали преступление

Молодой человек, 24 лет, обратился в столичную полицию, сообщив, что его ограбили неизвестные в то время как он находился на Хынчештском шоссе. По его словам, нападавший избил его и украл серебряные и золотые украшения, мобильный телефон, а также 18 тысяч 370 леев. Общий материальный ущерб составил 33 тысячи 730 леев.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Полиции удалось установить личность и задержать 22-летнего уроженца Резины, который полностью сознался в содеянном. Оказалось, что у него была и соучастница - 23-летняя жительница столицы.

Подозреваемый вместе со своей знакомой спланировали сценарий ограбления заранее. Находясь в одном из столичных ночных клубов, они решили, что девушка познакомится с потенциальной жертвой, а когда они направятся домой к мужчине, на него нападут и ограбят.

После отдыха в клубе жертва заказал такси и вместе с подозреваемой поехал на Хынчештское шоссе. Когда они вышли из машины, на мужчину напал подозреваемый, избил и обокрал его, после чего скрылся в неизвестном направлении, - сообщили в столичной полиции.

На данный момент подозреваемый и его знакомая задержаны на 72 часа. За содеянное им грозит от 5 до 7 тюрьмы, bloknot-moldova.md