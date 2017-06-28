Двое молдаван украли велосипеды у украинских туристов

Трое туристов из Украины остались без велосипедов, сделав остановку в молдавском селе.

Инцидент произошел в ночь на 24 июня. Несколько граждан Украины, путешествуя по Молдове, решили отдохнуть возле пруда недалеко от села Кунича Флорештского района. Наутро туристы обнаружили, что их велосипеды пропали.

Полиция по горячим следам обнаружила воров. Ими оказались двое 23-летних жителей этого населенного пункта. По словам парней, они хотели лишь немного прокатиться. Стоимость велосипедов составляет 38 тысяч леев.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. "Любителям велосипедов" грозит за кражу до 4 лет лишения свободы, сообщает bloknot-moldova.md.