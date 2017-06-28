ИГИЛ начало выдавать боевикам "паспорта в рай"

Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ) стала выдавать своим боевикам "паспорта в рай", пишет Daily Mail.

Образцы документов обнаружили представители вооруженной сирийской оппозиции во время боев за освобождение Ракки.

Качественно сделанные документы зелено-золотистого цвета содержат цитаты из Корана на арабском и английском языках. Отрывки призваны мотивировать боевиков совершать теракты с использованием поясов смертников и автомобилей со взрывчаткой, пишет РИА Новости.

На обложке напечатана надпись "Паспорт в рай". Выдавая документы, ИГ убеждает своих последователей, что, если они станут мучениками, им гарантирована жизнь на небесах.

В паспортах, однако, отсутствует какая-либо персональная информация о его держателе, отмечает Daily Mail.

Сирийский город Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года и считается неофициальной столицей боевиков. В 2016 году международная коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению Ракки, на данный момент ведутся бои на подступах к городу.