Геологи выяснили, с какой скоростью таяли льды в Европе после завершения ледникового периода, и пришли к выводу, что их сверхбыстрое сокращение вызвало своеобразный "великий потоп", затопивший центральную часть субконтинента и породивший гигантские реки, говорится в статье, опубликованной в журнале Quaternary Science Reviews.
"Наши модели показывают, что примерно 15-13 тысяч лет назад, Евразийский ледовый щит терял каждый год примерно 750 кубических километров льда. В некоторые периоды времени скорость потерь возрастала до трех тысяч кубокилометров льда. В это время, так называемую эпоху "катастрофического роста №1", таяние ледников Евразии почти мгновенно повысило уровень моря на 2,5 метра", — рассказывает Генри Паттон (Henry Patton) из Арктического университета Норвегии в Тромсё.
Примерно три миллиона лет назад Земля вступила в эру так называемого плиоцен-четвертичного оледенения, в ходе которого ледники на северных и южных полюсах периодически наступали и отступали на умеренные широты. Эпизоды их наступления принято называть "ледниковыми периодами", а отступления – межледниковьями. Последнее такое потепление началось, как сегодня считают ученые, примерно 15-12 тысяч лет назад, и продолжается по сей день.
До начала этого периода потепления Земля выглядела совсем не так, как сегодня – уровень моря был ниже нынешнего на несколько десятков метров, а большая часть Европы и север Азии были покрыты ледниками. Британия в то время представляла собой не остров, а полуостров, наполовину покрытый полярной ледовой шапкой, пишет РИА Новости.
Как рассказывает Паттон, геологов достаточно давно интересует, как быстро отступали ледники и, к каким последствиям приводило это отступление. К примеру, недавно британские ученые обнаружили, что быстрое таяние льдов и связанные с ними потоки воды вызвали первый, на этот раз геологический "Брекзит", сформировав Ла-Манш и заставив будущий Альбион отделиться от континентальной Европы примерно 10 тысяч лет назад.
Паттон и его коллеги проанализировали все имеющиеся сведения о том, как происходило таяние льдов Евразии в то время в разных ее уголках, начиная с Британии и заканчивая Чукоткой, и попытались составить целостную картину этого процесса.
Как показали их расчеты, льды северного континента таяли в то время с рекордно высокой скоростью, теряя каждые сто лет примерно столько же воды, сколько содержится в пяти Байкалах, "худея" на 750 миллиардов тонн каждый год.
Этого количества воды, по словам ученых, должно было хватить для того, чтобы полностью затопить Центральную и Северную Европу и сформировать гигантские озера и пресноводные "моря", на месте которых в будущем возникнет Северное, Балтийское и Белое море.
Кроме того, во Франции тогда возникли десятки так называемых "мега-рек" – гигантских водных артерий, транспортировавших воду из затопленной Центральной Европы в сторону Атлантики. По словам ученых, эти реки транспортировали примерно в два раза больше воды, чем современная Амазонка, и при этом их бассейн занимал гораздо меньше площади.
Эти реки, как отмечают геологи, выбрасывали достаточно много холодной талой воды для того, чтобы нарушить работу Гольфстрима и других атлантических течений, что могло вызвать периоды резких похолоданий и временных наступлений ледников в Скандинавии, на Шпицбергене, земле Франца Иосифа и на Новой Земле, которые ученые сегодня называют "поздним Дриасом".
Через несколько тысяч лет, когда мега-реки несколько замедлили свой бег, потепление продолжилось, и, по словам Паттона, сокращение полярной шапки, начавшееся 15 тысяч лет назад, продолжается и по сей день. Описание этого процесса и связанные с ним компьютерные модели, как надеются ученые, поможет ученым понять, насколько стабильным является дно Северного ледовитого океана и залежи метана в замороженной почве, чье высвобождение резко усилит глобальное потепление.
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Би-би-си, Сеул