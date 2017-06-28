Собака стала мэром американского города

Новым мэром города Рэббит Хэш (штат Кентукки, США) стала собака по кличке Брюне Пултро.

Трехлетний питбуль на выборах набрал чуть более 3000 голосов и обошел кошку, курицу, осла, а также ребенка. Брюне одержала победу, уверенно обогнав кошку на 1000 голосов. После оглашения результатов в Сети появился видеоролик о победе собаки.

Интересно, что Рэббит Хэш - слишком маленький город (население составляет 315 человек) для того, чтобы иметь мэра. "Выборы мэра" - это благотворительная акция, в ходе которой каждый, кто хочет проголосовать, отдает 1 доллар на социальные нужды. Голосовать можно сколько угодно раз.

Например, после этих выборов деньги пойдут на восстановление местного магазина, который пострадал в результате пожара, пишет nv.ua.