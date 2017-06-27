SEAT официально представил кроссовер Arona

Компания SEAT показала в Барселоне новый компактный кроссовер. Автомобиль получил название Arona, в честь одноименного города в Испании, сообщает Motor1.

Кроссовер построен на модульной платформе MQB A0, которая уже используется для Seat Ibiza и нового хэтчбека Volkswagen Polo. Дизайн кроссовера выполнен в стилистике более модели SEAT Ateca. При этом кроссовер всего на 79 миллиметров длиннее и на 99 миллиметров выше модели Ibiza.

Базовым для SEAT Arona станет трехцилиндровый бензиновый мотор объемом один литр, развивающий 95 лошадиных сил и работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Также будет доступен 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI с четырьмя цилиндрами. Ожидается и появление заряженной версии Cupra с 200-сильным мотором 2.0.

В оснащение SEAT Arona вошли адаптивный круиз-контроль, система распознавания усталости водителя, ассистент помощи при парковке. Клиенты смогут выбирать из 68 возможных цветовых комбинаций для кузова и крыши.

Публичный дебют новинки состоится в сентябре 2017 года. Стоимость автомобиля будут названа позже, пишет nv.ua.

Также отмечается, что SEAT планирует выпустить шесть новинок к 2020 году. В линейке испанской марки появится большой кроссовер на базе Skoda Kodiaq, преемник хэтчбека Leon, а также совершенно новый электрокар.