Опубликованы фото заката на Сатурне

Аппарат Cassini передал на Землю уникальные снимки планеты Сатурн. На новом изображении большая часть планеты и ее кольца находятся в тени, освещен только небольшой участок в форме серпа, пишет Daily Mail.

Фотография сделана на расстоянии приблизительно в 1 миллион километров до поверхности Сатурна. Снимок датирован 31 марта 2017 года и сделан при помощи широкоугольной камеры.

"Камеры Cassini смотрят в сторону полоски залитой солнцем атмосферы Сатурна, а ледяные кольца простираются поперек переднего плана как темная полоса", - отмечают астрономы.

26 апреля Cassini впервые прошел между Сатурном и самым маленьким из его колец. Таких пролетов в ближайшие месяцы планируется 22. Они позволят астрономам увидеть Сатурн и его спутники с новых ракурсов. В конце миссии, 15 сентября 2017 года, Cassini планируется погрузить в атмосферу Сатурна, после чего зонд прекратит свое существование, пишет nv.ua.