Корова сорвала футбольный матч в Болгарии. ВИДЕО

Товарищеский матч между болгарским Ботевым и кипрским АЕЛом был сорван уникальным способом, когда на футбольное поле ворвалась корова.

Животное вошло на территорию стадиона через дырку во ограждении, однако довольно быстро обнаружило, что ничего питательного на поле не найдет и попыталось выйти из арены, однако второго отверстия в сетке найти не смогло.

Интересно, что спустя некоторое время компанию корове на поле составила собака, которая, как выяяснилось, вместе с пастухом присматривала за стадом парнокопытных неподалеку, пишет nv.ua.