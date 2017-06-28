План реформ на вторую половину года разработает правительство

План реформ на вторую половину года разработает правительство до следующей недели. Новую дорожную карту составят по инициативе Демократической партии. Об этом заявил председатель формирования Влад Плахотнюк.

"Это дорожная карта, которая будет соответствовать необходимости модернизации страны, эффективной работы государственных институтов и, конечно, поддержания экономического роста. Мы представим этот план зарубежным партнерами, чтобы они знали - как мы будем внедрять важнейшие реформы", - сказал председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

По словам Влада Плахотнюка, особое внимание уделят рефоме правительства. А также - созданию Агентства государственных услуг, благодаря которому тарифы на эти услуги можно будет снизить. Также во второй половине года должен начать работу Офис возмещения активов. Задача этого ведомства - пополнением госбюджета за счет продажи конфискованного имущества осужденных.





