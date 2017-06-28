НБМ проведет публичные консультации по разработке концепции монет в 1 и 2 лея

Национальный Банк Молдовы (НБМ) объявил публичные консультации по разработке концепции монет в 1 и 2 лея. Об этом заявил на брифинге во вторник вице-президент НБМ Ион Стурзу.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», НБМ планирует внедрить новые монеты, заменив купюру в 1 лей.



«НБМ интересно как будут выглядеть монеты, поэтому мы решили проконсультироваться с гражданами Молдовы. Любой желающий до 4 августа может отправить по почте либо на электронный адрес НБМ эскиз на листе формата А4 с аргументацией и описанием рисунка», - сказал Стурзу.



По его словам, по окончанию срока комиссия с участием экспертов и сотрудников банка определят шесть лучших эскизов, чьи авторы получат награды.



«Два наиболее интересных эскиза из шести, возможно, будут использованы на монетах, которые будут отчеканены и пущены в обращение. Награды будут выражаться не в деньгах, а каждый победитель получит серебряную монету. За первое место – серебряная монета «20 лет со дня введения национальной валюты РМ», за второе – серебряная монету «1900 лет со дня воздвижения Колонны Траяна» и за третье место – серебряная монета «Сорокская крепость», - отметил вице-президент банка.



В НБМ указывают на то что, что банкноты номиналом в 1 лей очень быстро изнашиваются, у них короткая жизнь.



В банке говорят, что, исходя из средней зарплаты, внедрять монету в 1 лей было необходимо еще 5-6 лет назад.



Средняя продолжительность монеты больше, чем банкноты, она достигает 20-30 лет. А средняя продолжительность жизни банкноты в 1 лей – не превышает двух лет. Соответственно частая замена старых банкнот приносит дополнительные затраты. Экономический эффект от введения в обращение монет 1 и 2 лея оценивается примерно в 300 млн. леев.



Предусматривается, что монеты будут пускаться в обращение постепенно. После первой эмиссии монет они будут ходить параллельно с банкнотой 1 лей.

В настоящий момент в обороте находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25 и 50 банов. Ранее были и монеты номиналом в 1 и 5 леев, однако от них отказались из-за частых подделок.