Национальный Банк Молдовы (НБМ) объявил публичные консультации по разработке концепции монет в 1 и 2 лея. Об этом заявил на брифинге во вторник вице-президент НБМ Ион Стурзу.
Как передает агентство «ИНФОТАГ», НБМ планирует внедрить новые монеты, заменив купюру в 1 лей.
«НБМ интересно как будут выглядеть монеты, поэтому мы решили проконсультироваться с гражданами Молдовы. Любой желающий до 4 августа может отправить по почте либо на электронный адрес НБМ эскиз на листе формата А4 с аргументацией и описанием рисунка», - сказал Стурзу.
По его словам, по окончанию срока комиссия с участием экспертов и сотрудников банка определят шесть лучших эскизов, чьи авторы получат награды.
«Два наиболее интересных эскиза из шести, возможно, будут использованы на монетах, которые будут отчеканены и пущены в обращение. Награды будут выражаться не в деньгах, а каждый победитель получит серебряную монету. За первое место – серебряная монета «20 лет со дня введения национальной валюты РМ», за второе – серебряная монету «1900 лет со дня воздвижения Колонны Траяна» и за третье место – серебряная монета «Сорокская крепость», - отметил вице-президент банка.
В НБМ указывают на то что, что банкноты номиналом в 1 лей очень быстро изнашиваются, у них короткая жизнь.
В банке говорят, что, исходя из средней зарплаты, внедрять монету в 1 лей было необходимо еще 5-6 лет назад.
Средняя продолжительность монеты больше, чем банкноты, она достигает 20-30 лет. А средняя продолжительность жизни банкноты в 1 лей – не превышает двух лет. Соответственно частая замена старых банкнот приносит дополнительные затраты. Экономический эффект от введения в обращение монет 1 и 2 лея оценивается примерно в 300 млн. леев.
Предусматривается, что монеты будут пускаться в обращение постепенно. После первой эмиссии монет они будут ходить параллельно с банкнотой 1 лей.
В настоящий момент в обороте находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25 и 50 банов. Ранее были и монеты номиналом в 1 и 5 леев, однако от них отказались из-за частых подделок.
Комментарии
- НАРЭ установило новые цены на бензин и дизтопливо
- Молдова намерена выполнять требования Парижского соглашения
- Визит экспертов компании Kroll в столицу состоится в июле
- Жители Молдовы стали чаще брать потребительские кредиты
- Программа PARE 1+1 выделит 7,26 млн. леев на реализацию проектов молодым предпринимателям
- Молдова и Азербайджан проведут осенью заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
- Молодые бизнесмены посетят форум, посвященный интернет-торговле
- Из-за отсутствия гарантий качества в Россию не пустили очередную партию молдавского сыра
- Молдова и Армения будут развивать сотрудничество в экономической сфере
- Молдова получит финансовую поддержку для защиты окружающей среды
- На сарай в Нидерландах упал древнейший метеорит. ВИДЕО
- Норвежские спецслужбы сообщили о кибератаке на международную компанию
- Крабы сбежали из багажа авиапассажира. ВИДЕО
- Найдена новая опасность солнцезащитных кремов
- Арабская авиакомпания позволит путешествовать без соседей
- Объявлены две трассы, на которых можно будет ехать со скоростью 110 км/ч
- На сарай в Нидерландах упал древнейший метеорит. ВИДЕО
- Крабы сбежали из багажа авиапассажира. ВИДЕО
- Задержан столичный судья по подозрению в махинациях с декларациями о доходах
- Ограбление после вечринки в ночном клубе: любовники тщательно спланировали преступление
- "Били всех подряд": в Одессе двое парней набросились на прохожих. ВИДЕО
- Не поделили горку: успокаивать родителей в столичном парке приехали около 20 полицейских. ВИДЕО
- Подробности трагедии в Леовском районе
- Ураганный ветер пронесся над столицей: сотни деревьев повалены. ФОТО
- Илан Шор приговорен к 7,5 годам тюремного заключения
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня вы будете душой компании. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Исключительно плодотворный рабочий день. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для деловых начинаний. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул