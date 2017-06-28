Фермеры могут подавать заявки на получение субсидий на 2017 год

Начиная с 27 июня, сельхозпроизводители могут подавать заявки на получение субсидий на 2017 год. Директор Агентства по выплатам и поддержке сельского хозяйства (АВПСХ) Николае Чубук сообщил на пресс-конференции о том, что фонд субсидирования составляет 900 миллионов леев. После выплаты имевшихся задолженностей в размере 335 миллионов леев, фактический объём субсидий на текущий год составляет 565 миллионов.

„Задолженности за 2016 год были погашены до конца марта. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, мы сосредоточимся на обработке данных и выплате субсидий на текущий год”, - сообщил Николае Чубук.



Будут просубсидированы инвестиции в строительство теплиц, в расширение плантаций многолетних насаждений, в том числе в раскорчёвку плантаций, выработавших свой ресурс, в обновление машинного парка. Также будут субсидироваться инвестиции в животноводческий сектор, проценты по кредитам, получаемым фермерами, инвестиции в послеуборочную обработку и переработку сельскохозяйственной продукции, в развитие органического земледелия.



„Будет оказана поддержка в продвижении отечественной продукции на рынках сбыта. Расходы фермеров, участвующих в выставках, ярмарках, рекламных кампаниях, будут компенсированы в объёме 50 процентов. Новыми мерами станут поддержка агротуризма путём компенсирования инвестиций в строительство пансионов, а также поддержка ремесленной деятельности”, - рассказал Николае Чубук.



Максимальный объём субсидии на одного производителя составит 3 миллиона леев, передает IPN.



„Производители, за последние годы получившие субсидии в размере 9 миллионов леев (15 человек), не будут пользоваться правом на получение субсидий в этом году. Это позволит избежать ситуации, которая обсуждалась в обществе и средствах массовой информации, когда субсидии получают одни и те же производители”, - пояснил директор АВПСХ.



Субвенции выделяются в соответствии с Законом о субсидировании в сельском хозяйстве. Положение о применении данного закона, рассчитанное на пятилетний срок, опубликовано в Monitorului Oficial от 23 июня.