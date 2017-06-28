Для льготной растоможки автомоилей с иностранными номерами осталось четыре дня

Осталось всего четыре дня до истечения срока таможенного оформления автомобилей, зарегистрированных за рубежом или в приднестровском регионе, с оплатой только 30% от суммы акциза.

Как сообщает NOI.md, после этого периода, те, кто не зарегистрировал автомобили, будут иметь право на пребывание в стране не более чем шесть месяцев в течение года, в то время как движение автомобилей, зарегистрированных в Приднестровье, будет запрещен.



Таможня напоминает, что в период с 1 января 2017 года до 1 июля 2017 года, транспортные средства, введенные в Молдову физическими лицами-резидентами до 1 ноября 2016 года, независимо от срока их эксплуатации, и транспортные средства, находящиеся во владении или пользовании до 1 ноября 2016 года, независимо от срока эксплуатации, имеющие регистрационные номера административных единиц Приднестровья и Бендер, могут быть помещены под таможенный режим импорта с уплатой акциза в размере всего 30% от ставки акциза, установленной на 2016 год, при предъявлении справки об уплате виньетки и их регистрации в соответствии с законом.

Для транспортных средств со сроком эксплуатации более 10 лет, ввезенных до указанной даты, применяется ставка акциза в размере 30% ставки акциза на 2016 год, установленной для машин со сроком эксплуатации 10 лет.

Для растаможки автомобиля необходимо представить следующие документы:

техпаспорт автомобиля;

документ, подтверждающий право собственности (контракт о купле-продаже, документ о дарении и пр.);

сертификат, подтверждающий уплату дорожного сбора;

сертификат, который подтверждает уплату «виньетки» (за исключением транспортных средств с приднестровскими номерами).

Для таможенного оформления автомобиля с приднестровскими номерами необходимо заполнить таможенную декларацию и декларацию о личной ответственности за достоверность представленной информации, а также представить все подтверждающие документы, выданные административно-территориальными единицами Приднестровья или в Бендерах.

Список таможенных пунктов, где можно сделать таможенное оформление транспортных единиц, можно найти на веб-сайте Таможенной службы в рубрике «Физические лица».



С 1 июля 2017 года в Молдове запрещено передвижение по общественным дорогам транспортных средств с регистрационными номерами административно-территориальных единиц левобережья Днестра.