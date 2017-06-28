Объявлены две трассы, на которых можно будет ехать со скоростью 110 км/ч

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры определило два участка трасс, где можно будет ехать со скоростью 110 км в час, в соответствии с последними поправками к Правилам дорожного движения.

Эти два сегмента будут называться автомагистралями. На въезде и выезде с них будут установлены дорожные указатели 5.2 (автомагистраль). Информация была предоставлена ​​заместителем министра транспорта и дорожной инфраструктуры Анатолием Усатым для BizLaw.



По словам замминистра транспорта, первый сегмент был определен на трассе М2 Кишинев-Оргеев. Движение со скоростью 110 км в час будет разрешено на участке длиной 7 км между населенными пунктами Микэуцы и Пересечина. Замминистра отметил, что этот участок дороги отвечает стандартам автомагистрали: имеет разделительную полосу и по две полосы движения в каждом направлении.



Второй сегмент, идентифицированный Министерством транспорта, находится на трассе М3 Кишинев-Чимишлия. Ехать со скоростью 110 км в час можно будет на участке протяженностью 30 километров. На этом сегменте предстоит провести дорожные работы, конкретнее: построить разделительную полосу. Согласно Правилам дорожного движения, автомагистраль – это специально построенная или обустроенная дорога, обозначенная дорожным указателем 5.2, имеющая для каждого направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой, а при ее отсутствии – другими средствами. Автомагистраль предназначена исключительно движения с высокой скоростью, она не пересекается с другими автомобильными дорогами, железными дорогами и пешеходными переходами, пишет noi.md



Напомним, что правительство одобрило поправки к Правилам дорожного движения. Они еще не были опубликованы в Официальном мониторе. Одна из поправок предусматривает увеличение лимита скорости с 90 км / ч до 110 км / ч на некоторых участках, определенных Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры.

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