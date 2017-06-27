Apple купила создателя технологии слежения за глазами

Компания Apple стала владельцем немецкой компании SensoMotoric Instruments (SMI), поставщика систем трекинга глаз. Эта фирма, основанная еще в 1991 году, разработала систему захвата взгляда, которая может быть интегрирована в любые устройства виртуальной реальности, включая Oculus Rift и Playstation VR.

По информации MacRumors, i-компания стала владельцем Vineyard Capital Corporation через фирму-оболочку Vineyard Capital Corporation. Её владельцем чистится вице-президент Apple по акционерному праву Apple Джин Левофф. Топ-менеджер компании даже нотариально засвидетельствовал документ о сделке в Купертино (штат Калифорния, США), где расположена штаб-квартира Apple.

Более того, SMI убрала со своего сайта упоминания о продуктах, блог, расписание мероприятий и семинаров, а также свободные вакансии. В службе поддержке SensoMotoric больше не отвечают на звонки, пишет vesti.ru.

За более чем четверть века SMI разработала программное и аппаратное обеспечение для трекинга глаз, которое может применяться в виртуальной и дополненной реальности, автомобильных системах, а также областях, связанных с нейронаукой, лингвистикой и психологией.

SMI успела выпустить очки Eye Tracking Glasses, которые могут записывать взгляд человека в режиме реального времени с частотой дискретизации до 120 Гц. С их помощью, например, спортсмены могут отслеживать собственную производительность.

В пресс-службе Apple косвенно подтвердили сделку, заявив: "Apple время от времени приобретает технологическое компании, однако мы не обсуждаем цели покупок и наши планы".

В конце прошлого года главный конкурент Apple, компания Google купила разработчика технологий айтрекинга (слежения за движениями глаз) Eyefluence. Этот стартап, основанный в 2013 году, специализируется на взаимодействии человека с интерфейсом VR-шлема, "умных" очков и других надеваемых на голову гарнитур исключительно за счет зрительной системы человека. Управляя взглядом, пользователь может перемещаться по меню, выбирать элементы из списка и т.п. — как курсором мышки.