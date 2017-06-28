Старушка накидала на счастье монет в турбину самолета

В Китае пришлось задержать вылет пассажирского самолета из-за того, что одна из пассажирок накидала перед посадкой на счастье мелких монет в турбину.

Инцидент произошел 27 июня в шанхайском аэропорту "Пудун" перед вылетом рейса авиакомпании China Southern в Гуанчжоу, сообщает в своем "Фейсбуке" издание "Жэньминь Жибао".

Одним из 150 пассажиров на рейсе оказалась пожилая женщина, которую сотрудники аэропорта подвезли к стоящему на летном поле самолету на инвалидной коляске. Перед тем как ее подняли по трапу на борт, женщина начала бросать в турбину самолета деньги. Сотрудникам аэропорта и другим пассажирам старушка пояснила, что делает это на счастье.