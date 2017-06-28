Канадский бар проводит конкурс отрубленных пальцев среди клиентов

Представители бара Downtown в канадском городе Доусон, откуда в середине июня украли засохший палец ноги, устроили конкурс на лучшую замену пропаже. Засохшая часть тела долгое время была главным ингредиентом легендарного коктейля "Кислый палец". Победителя вознаградят туром по окрестностям, сообщает Yahoo!.

Подававшийся в баре коктейль "Кислый палец" представляет собой любой алкоголь, в стакан с которым окунули специально законсервированный для этой цели палец ноги. Ампутированную часть тела владельцам заведения пожертвовал один из клиентов. Тем, кто заказал "Кислый палец", необходимо прикоснуться к этой неаппетитной составляющей напитка губами. Смельчакам выдается сертификат о том, что отныне они приняты в "Клуб "Кислого пальца".

Девятнадцатого июня один из клиентов украл из бара заветный палец. Владельцы заведения рассказали об этом журналистам. Через четыре дня после того, как первые сообщения о краже появились в Сети, засохший палец прислали обратно по почте, приложив к нему записку с извинениями.

Представители бара вместе с местным министерством туризма решили устроить конкурс на достойную замену пальцу, пишет vesti.ru.

"Нам вернули палец, однако на будущее необходим запасной вариант! Пожертвуй свой ради поездки в Юкон", — написали сотрудники министерства.

Канадцы просят отправлять им фотографии пальцев ног. Седьмого июля случайным образом выбранный победитель будет вознагражден бесплатным туром по Юкону, канадскому региону, на территории которого находится Доусон.

Человеком, укравшим палец, оказался перебравший посетитель отеля, при котором находится бар. Мужчина извинился, написав, что поступил, как "пьяный дурак".

Коктейль "Кислый палец" изобрел в 1973 году житель Доусона, капитан Дик Стивенсон. Столь смелая идея пришла ему в голову после того, как он обнаружил у себя на судне оторванный палец неизвестного контрабандиста.