Птицы используют сигаретные окурки в качестве химического оружия против клещей

Могут ли сигареты приносить пользу? Кажется, одному виду птиц действительно могут. Одни пернатые научились использовать токсичные химические вещества в сигаретных окурках против паразитов, которые не прочь поселиться в их гнезде, сообщают учёные. Правда, у такого метода есть и ряд недостатков.

Исследователь Константино Масиас Гарсиа (Constantino Macías Garcia) и его коллеги из Национального автономного университета Мексики несколько лет изучали любопытную привычку использования сигарет что называется в быту мексиканскими чечевицами (Carpodacus mexicanus). Изначально исследователи посчитали, что никотин и другие химические вещества в окурках помогают птицам отпугивать от гнёзд некоторых вредителей.

Специалисты говорят, что никотин действительно обладает некоторыми противопаразитарными свойствами, поэтому такое заключение вполне оправдано. Однако выводы любые предположения, естественно, требуют подтверждения.

И чтобы убедиться в своих доводах, Масиас Гарсиа и его команда провели различные эксперименты с 32 гнёздами мексиканских чечевиц. Сначала учёные убрали из гнёзд всю натуральную "обшивку" после того, как птенцы вылупились из яиц, и заменили её на искусственный войлок. Цель – устранить возможных паразитов, которые могли появиться во время высиживания яиц, пишет vesti.ru.

И затем они добавили в десять гнёзд живых клещей, в другие десять гнёзд учёные положили мёртвых клещей, а оставшиеся 12 остались без незваных гостей.

Оказалось, что взрослые птицы больше других старались добавить волокно из окурков сигарет в свои гнёзда, если в них присутствовали клещи. Более того, общий вес материала их этих самых окурков, добавленных в гнёзда с живыми клещами, был в среднем на 40 процентов больше, чем вес того же самого материала, добавленного в гнёзда с мёртвыми членистоногими.

Результаты говорят о том, что мексиканские чечевицы действительно используют окурки сигарет, чтобы защищать своих жилища от клещей, говорит Масиас Гарсиа.

"Эктопаразиты, такие, как клещи, часто наносят большой вред этим птицам. Например, они питаются их оперением и сосут их кровь", — добавляет автор исследования.

По мнению Стива Португала (Steve Portugal) из Королевского колледжа Холлоуэй, перед нами увлекательный и захватывающий пример того, каким инновационным образом животные используют материалы из своей среды обитания.

Тем не менее более ранние исследования Масиаса Гарсиа показали, что подобная оборонительная методика может быть и опасной. "Окурки наносят генетический урон птицам, препятствуя делению клеток. Мы изучали подобное явление на основе их красных кровяных клеток", — добавляет учёный.

Результаты исследования опубликованы в научном издании Journal of Avian Biology.