Сбитый автобусом мужчина поднялся и пошел в паб. Видео

В Сеть попали жуткие кадры, на которых запечатлено, как автобус сбивает жителя британского города Рединг. Пострадавший, впрочем, моментально поднялся и вместо больницы отправился в ближайший паб. Саймон Смит отделался незначительными ушибами, сообщает Mirror.

Один из городских автобусов Рединга потерял управление посреди улицы. Водитель транспортного средства сбил пешехода и снес витрину расположенного рядом магазина. К счастью, пострадавшего при ДТП Саймона Смита отбросило в сторону, он не попал под колеса.

Позже Смит заявил, что чудом выжил, добавив, что такое везение бывает раз в жизни, пишет vesti.ru.

Водитель автобуса задержан не был. Журналистам не удалось получить комментария от представителей транспортной службы Рединга.