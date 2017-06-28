Под домом в Китае внезапно открылась воронка

В Китае продолжаются поиски женщины, которая во время сна ночью провалилась в карстовую воронку, внезапно открывшуюся под ее домом.

Инцидент произошел в деревне Шичжулин рядом с городом Ляньюань в провинции Хунань. Исчезновение 45-летней Чэнь Цзяоян было обнаружено ее мужем, который зашел проведать супругу утром 24 июня, сообщает South China Morning Post.

В комнате жены он увидел дыру в полу диаметром около трех метров, сама же Чэнь исчезла. Кровать, на которой спала женщина, осталась на месте, однако из помещения пропали также стоявшие там холодильник и вентилятор, пишет vesti.ru.

Прибывшим на место спасателям мужчина рассказал, что за несколько часов до случившегося услышал громкий шум, однако ему показалось, что это было вызвано упавшим на улице деревом.

В попытках найти женщину поисковые службы углубились в землю на глубину в пятнадцать метров, однако безрезультатно. Спасательную операцию пришлось временно приостановить из-за опасности обрушения, а также в связи с тем, что из-за раскопок начали частично рушитьс я и стоящие рядом постройки.

По словам специалистов, образование воронки под зданием было вызвано тем, что под домом находится большое количество подземных пещер и речных русел. Строить здесь жилье изначально было опасно.