Названа причина вымирания гигантских акул

Самая большая акула, которая когда-либо обитала на нашей планете, это Carcharocles megalodon (мегалодон). Огромный зубастый хищник, выраставший до более чем 18 метров в длину, наводил ужас на морских обитателей. Животное будоражит воображение учёных и кинематографистов даже сейчас, когда в мире не осталось ни одного живого представителя мегалодона.

"Мегалодона можно было встретить по всему миру, поскольку в те времена океаны были намного теплее, чем сегодняшние, — рассказывает биолог и специалист по морским существам Каталина Пимьенто (Catalina Pimiento). – Наше исследование предполагает, что эта была практически космополитическая (то есть была широко распространена по всему миру – прим. ред.) гигантская акула, которая была способна существовать в различных широтах. То есть температура океана не была определяющий фактором для обитания этих существ в определённых местах. Мы также знаем, что они использовали неглубокие места в качестве своеобразных яслей".

По всей видимости, ничего не мешало этому доминирующему виду радоваться жизни. И так было до тех пор, пока не случилась катастрофа. Международная группа исследователей выяснила, что мегалодон вымирал не в одиночку. Животные вымерли порядка 2,6 миллионов лет назад, и в это же время с лица Земли исчезла треть других крупных морских существ. Ранее об этом массовом вымирании животных известно не было.

Специалисты сделали свои выводы после проведения метаанализа, который изучал многочисленные предыдущие научные работы, занимавшиеся окаменелыми останками акул, морских млекопитающих, морских птиц и морских черепах.

Исследователи выяснили, что, помимо мегалодонов, порядка двух-трёх миллионов лет назад вымерли также некоторые виды крупных ламантин и гладких китов. Более того, примерно в то же самое время исчезли не менее 43 процентов видов морских черепах, 35 процентов морских птиц и 9 процентов акул, сообщает vesti.ru.

Есть несколько точек зрения, объясняющих факторы, послужившие причиной такого вымирания. В частности, исследователи отмечают, что оно совпало с резким колебанием уровня моря. В результате этого значительно сократилось количество прибрежных мест обитания. Количество морских млекопитающих, которыми питался мегалодон, начало также уменьшаться, а в это время к тому же развивались и новые конкуренты.

Учёные проанализировали явление, которое называется функциональное разнообразие. Оно, как правило, затрагивает ряд характеристик, которые организмы проявляют в сообществах и экосистемах. Во время недавно выявленного вымирания исчезло 17 процентов от общего разнообразия экологических функций в морской экосистеме, 21 процент изменился.

В частности, были затронуты теплокровные животные, что даёт право предположить, что большие гомотермические виды (с постоянной температурой тела – прим. ред.) могли быть более уязвимыми к вымиранию при существенных изменениях в окружающей среде.

Результаты исследования таинственного исчезновения гигантских акул опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.