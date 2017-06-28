«Яндекс» назвал самый популярный продукт у россиян

Компания «Яндекс» исследовала, блюда из каких продуктов чаще всего ищут российские пользователи. Результаты опубликованы на сайте компании.

По данным «Яндекса», наиболее часто россияне ищут блюда из курицы. Еженедельно пользователи вбивают слова «курица» или «куриный» в поисковую строку около 765 тыс. раз. На втором месте разместился картофель — им интересуются в 1,6 раза реже, чем курицей. В пятерку популярных продуктов вошли также мясо, капуста и творог.

«Среди блюд различных типов больше всего вопросов вызывает салат — точнее, разные салаты. В топ-1000 кулинарных запросов упоминаются несколько десятков салатов, самые популярные из них — цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и «Мимоза», — отмечает «Яндекс».

Кроме того, в компании рассмотрели, в какой из месяцев россияне наиболее часто интересуется готовкой. Выяснилось, что среди остальных месяцев выделяется апрель, когда пользователи ищут пасхальные рецепты, а с уже с ноября растет число запросов о салатах и различных праздничных блюдах к Новому году, пишет gazeta.ru.