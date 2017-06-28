Шакира анонсировала мировой тур в поддержку нового альбома

Певица Шакира анонсировала мировой тур в поддержку нового альбома El Dorado, сообщает Rolling Stone.

Гастроли начнутся с концертов в Европе в ноябре 2017 года, а в январе 2018-го артистка отправится в Северную Америку. Даты выступлений в Латинской Америке будут объявлены позже, пишет gazeta.ru.

«Спасибо огромное вам всем за то, что слушаете мою музыку в таком количестве мест по всему миру», – сказала Шакира, заявление которой публикует E! Online

Диск El Dorado вышел в мае. Это 11-й альбом Шакиры. Предыдущий был выпущен в 2014 году.