Арабская авиакомпания позволит путешествовать без соседей

Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways представила новую услугу для пассажиров, позволяющую путешествовать без соседей. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Данный сервис доступен для клиентов авиакомпании в эконом-классе. При бронировании билета онлайн пассажир может попросить оставить свободными от одного до трех соседних кресел в зависимости от загрузки рейса и конфигурации салона.

Таким образом путешественник обеспечит себе более комфортный перелет. Новая услуга является платной. Ее стоимость пока неизвестна, однако в Etihad Airways заверяют, что цена будет приемлемой. Пассажира уведомят о том, подтверждена ли его заявка на свободные соседние места, за 30 часов до отправления воздушного судна, сообщает lenta.ru.

Кроме того, Etihad Airways объявила и о других нововведениях в области клиентского обслуживания. Так, пассажиры экономкласса за дополнительную плату получат доступ в VIP-залы ожидания в десяти аэропортах по всему миру — в авиагаванях Абу-Даби, Лондона, Дублина, Парижа, Нью-Йорка и других транспортных узлах.