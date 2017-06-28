Норвежские спецслужбы сообщили о кибератаке на международную компанию

Спецслужбы Норвегии сообщили, что на территории страны совершена хакерская атака на одну международную компанию, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, спецслужбы отказались называть компанию, но уточнили, что кибератака "похожа на ту, что совершена на датскую компанию A.P. Moller-Maersk".

Во вторник была совершена целая серия хакерских атак. Так, компания "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась по этому поводу в правоохранительные органы. Контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи, не работает из-за хакерской атаки.