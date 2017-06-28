На сарай в Нидерландах упал древнейший метеорит. ВИДЕО

Семья, живущая в сельской местности в Нидерландах, в начале года заметила странный темный камень на крыше своего сарая. Накануне вечером людей дома не было, и они не знали, откуда появился посторонний предмет.

Полукилограммовый камень выглядел необычно, и люди показали его ученым из Музея естествознания в Лейдене. Сомнений в том, что это метеорит, у специалистов не было. Помимо ряда визуальных признаков, доказательством были свидетельства очевидцев его падения.

Теперь ученые представили результаты детального исследования небесного тела. Как и большинство метеоритов, он относится к подгруппе хондриты. Их состав практически полностью, за исключением легких газов, повторяет химический состав Солнца.

Считается, что хондриты образовались непосредственно из протопланетного облака, окружающего Солнце. «Голландский метеорит» возрастом 4,5 млрд прилетел из района между Марсом и Юпитером — пространства, насыщенного космическим мусором и микропланетами. В атмосферу Земли он вошел со скоростью 10 км/с.

Музей собирается выкупить метеорит у владельцев. Его рыночная стоимость оценивается в тысячу евро: для Нидерландов находка подобного небесного тела — настоящее событие. Хотя в среднем здесь падает по одному метеориту раз в три года, за всю историю было обнаружено лишь шесть из них, в предыдущий раз — в 1990 году, пишет National Geographic.