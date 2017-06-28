Верховный суд Венесуэлы обстреляли с вертолета

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что здание Верховного суда страны в Каракасе обстреляли с вертолета. Мадуро назвал происшествие террористическим нападением, призванным дестабилизировать ситуацию в стране.

Инцидент с обстрелом Верховного суда произошел, когда Мадуро выступал в прямом эфире по государственному телевидению .

Президент рассказал, что вертолет обстрелял здание суда в столице страны и запустил две гранаты, одна из которых не взорвалась. Мадуро сообщил, что по тревоге подняли силы противовоздушной обороны.

Он добавил, что спецподразделения силовых структур ищут организаторов и участников обстрела. "Уже развернуты все специальные силы для того, чтобы поймать эту группу", - заявил он.

"Один из пилотов ранее был пилотом Мигеля Родригеса Торреса, бывшего министра [внутренних дел], который находится в контакте с ЦРУ", - сказал Мадуро. Он выразил надежду, что оппозиция осудит эту атаку. "Акция могла привести к сотням раненых", - отметил президент.

Вертолет принадлежал корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC), сообщил министр связи и информации Эрнесто Вильегас. "Один человек поднял оружие против республики. Он похитил вертолет и атаковал Верховный суд", - приводит канал NTN 24 слова Вильегаса.

По социальным сетям разошлись фотографии вертолета в ливрее CICPC, с борта которого вывешен плакат с надписью "350. Libertad" ("350. Свобода"). В статье 350 конституции Венесуэлы говорится о возможности непризнания гражданами власти, если он нарушает демократические ценности и права человека, сообщае ВВС.