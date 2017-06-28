Беременная Серена Уильямс снялась обнаженной для Vanity Fair

Беременная Серена Уильямс предстала обнаженной на обложке августовского номера журнала Vanity Fair. Автор фотографий - известный американский фотограф Анни Лейбовиц, которая специализируется на портретах знаменитостей.

В конце 2016 года стало известно о помолвке Уильямс с соучредителем новостного сайта Reddit Алексисом Оганяном. Звезда мирового тенниса узнала, что ждет своего первого ребенка, незадолго до начала Открытого чемпионата Австралии, состоявшегося в январе.

Серена Уильямс рассказала журналу, что ничего не подозревала о беременности, пока не почувствовала недомогание во время тренировки. Ее подруга Джессика сразу же предложила пройти тест на беременность.

По словам Серены Уильямс, внутри нее все оборвалось, когда она увидела результат.

"Боже мой, этого не может быть - я же должна играть на турнире, - вспоминает о своих впечатлениях теннистистка. - Как я буду играть на Australian Open? Я планировала выиграть Уимблдон в этом году".

Подруга еще раз сходила в аптеку и купила сразу пять комплектов тестов на беременность. Все они оказались положительными.

Несмотря на беременность, Серена поехала в Австралию и выиграла свой очередной, 23-й по счету турнир серии Большого шлема в одиночном разряде.

Cтатья журнала Vanity Fair также рассказывает, как Алексис и Серена начали встречаться в 2015 году.

Предприниматель предложил ей руку и сердце в декабре прошлого года за столиком отеля Cavalieri в Италии, - там же, где они познакомились.

Сроки рождения ребенка Серены Уильямс выпадают на осень, а вернуться в профессиональный теннис она планирует уже в январе следующего года, пишет ВВС.