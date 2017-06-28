"Несколько детей отправились на Днестр порыбачить и искупаться. В какой-то момент дети, которые находились на берегу, услышали крики о помощи. Девочка утонула", - сообщил начальник Криулянского инспектората полиции Вячеслав Крецоайе.

Отец погибшей девочки работает за границей. Мать трудилась в поле.

"Я была на работе. Мы убирали табак. Когда вернулись на базу, начальник говорит: Алина, идем со мной. Сыночек Виктор был в мэрии. Спрашиваю: что случилось? А он мне: мама, сестра утонула", - рассказала мать утонувшей девочки Алина Гербовей.

Тело искали почти час. Социальный работник о семье девочки отзывается положительно, говорит, чого родители заботились о детях, и о халатности речи идти не может.

"Девочка росла в полной семье. Мать работала. И дети, и родители характеризуются положительно", - отметила социальный работник Евгения Флорика.

Полиция расследуют обстоятельства произошедшего.