Американские подростки украли 200 тысяч долларов, чтобы купить золотые зубы

Группа подростков из Флориды обвиняется в угоне автомобиля и краже $200 тысяч. Как пишет Daily Mail, деньги дети потратили на золотые зубы, украшения и машины для своих мам.

Инцидент произошёл в конце апреля текущего года. Шестеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет взломали дом жителя острова Северный Хатчинсон Брэтта Браунинга и украли накопления, револьвер и пистолет, а затем угнали "порше-кайман".

Подростков арестовали спустя два месяца расследования. Парни признались, что деньги успели потратить — купили золотые зубы, украшения, автомобили для себя, своих мам и других родственников, пишет life.ru.