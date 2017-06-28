Ученые: кофеин может быть эффективен при похудении

Китайские ученые доказали, что кофеин снижает массу тела мышей путем подавления аппетита и увеличения расходов энергии на обмен веществ. Специалисты полагают, что их выводы справедливы и для людей.

Ученые проследили за нейронными путями, которые участвуют в подавлении аппетита при поступлении в организм кофеина. Для этого специалисты рассмотрели активность рецепторов, расположенных в гипоталамусе, которые блокируются содержащимся в кофе психостимулятором.

Эксперты обнаружили, что кофеин способствует высвобождению окситоцина — мощного регулятора энергетического метаболизма.

Авторы отмечают, что в опытах грызунам вводились чрезвычайно высокие дозы кофеина (60 миллиграммов на килограмм массы тела), которые для человека эквиваленты 24-36 чашкам кофе в день, тогда как в день ему рекомендуется употреблять не более 400 миллиграммов данного психостимулятора, передает Лента.ру.