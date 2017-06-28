Молодой наркодиллер из Кишинева выращивал коноплю во дворе дома

22-летний житель Кишинева вырастил 360 кустов конопли во дворе своего дома и приторговывал наркотиками.

Внушительную ухоженную плантацию наркотического растения обнаружила полиция во время обысков. Также у молодого человека нашли патроны, хранившиеся незаконно, семена конопли и весы.

"Мужчину подозревают в торговле наркотиками. Все найденные при обыске материалы были изъяты и подвергнутся экспертизе", - рассказали в полиции.

Молодой человек задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, пишет bloknot-moldova.md.