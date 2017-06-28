Пастор объявил спиннеры порождением дьявола

Известный в Парагвае католический пастор Хуан Мариано Авалос объявил ставшую в последнее время чрезвычайно популярной в мире игрушку "спиннер" порождением дьявола и призвал ни в коем случае не давать детям играть с ней.

По словам Авалоса, зажав игрушку между большим и средним пальцами, дети изображают другими пальцами "козу" или "рога дьявола", передает Вести.ру.

Если же держать спиннер между большим и указательным пальцами, то оставшиеся пальцы складываются в фигуру, означающее число 666 – еще один атрибут Сатаны.

Пользователи Интернета заполнили страницу пастора в соцсети издевательскими комментариями. "Держите чашку осторожно, когда пьете кофе, чтобы ее не забрал дьявол", — написал один из них.