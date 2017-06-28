На Тайване нашли семью нестареющих женщин

На Тайване проживает семья, женщины в которой с годами не стареют. Причем молодыми выглядят не только три сестры среднего возраста, но и их пожилая мать.

Первой в Интернете прославилась 41-летняя дизайнер интерьеров и блоггер Сюй Луэр. Впоследствии выяснилось, что две ее младшие сестры, 40-летняя Фэйфэй и 36-летняя Шэрон, также выглядят вдвое моложе своего возраста, сообщает Daily Mail.

63-летняя мать женщин также выглядит не больше чем на 30 лет. Семья Сюй не скрывает секрета своей "вечной молодости" – надо пить много воды , воздерживаться от употребления газированных напитков с высоким содержанием сахара, есть овощи и регулярно увлажнять кожу.

На Тайване женщин прозвали "семьей замороженных лет". Все дамы пользуются большой популярностью в Интернете, набрав большое число подписчиков в социальных сетях, куда они регулярно выкладывают свои фотографии, передает Вести.ру.