У берегов Аляски зафиксировано нашествие светящихся "соленых огурцов"

Биологи озадачены, а рыбаки расстроены из-за необъяснимого нашествия в северные прибрежные регионы Тихого океана желеобразных светящихся организмов, обычно обитающих в тропических морях вдали от берега.

Известные как пиросомы (или, по-русски, огнетелки), они представляют собой трубчатые колонии из сотен или тысяч крошечных отдельных существ, называемых зооидами, объединенных вместе в студенистой оболочке, по консистенции сходной с желатиновыми мишками.

Описывая форму организмов, Reuters сравнивает их с «непрозрачными пупырчатыми солеными огурцами». Обычно один такой огурец составляет несколько сантиметров в длину, но отдельные особи вырастают до 30–60 см.

Они плывут по течению, поедая по пути фитопланктон, и светятся в темноте, за что и получили свое название (русский вариант — калька с греческого).

Впервые у берегов Калифорнии они были замечены в 2012 году. С тех пор они размножались, двигаясь на север, а весной этого года зафиксирован взрывной рост популяции огнетелок.

Несмотря на то что они безвредны для людей, они наносят вред рыболовному промыслу. Тысячи желеподобных существ в последние месяцы забивают рыболовные снасти, вынуждая рыбаков менять привычное место работы.

Местные жители, рыбачащие для себя, теперь развлекаются, набирая светящиеся «огурцы» в ведра и разглядывая их в темной комнате, передает Моя планета.

Пиросомы являются чрезвычайно эффективными уничтожителями фитопланктона, основной диеты планктонных рачков — криля, который, в свою очередь, является основным продуктом питания для некоторых видов рыб, китов и даже морских птиц.

Ученые полагают, что нашествие огнетелок связано с повышением температуры моря вдоль тихоокеанского побережья.