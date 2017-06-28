Названы авиакомпании мира с лучшим VIP классом

Британская консалтинговая компания Skytrax составила рейтинг авиакомпаний мира с лучшими первым и бизнес классами.

Когда дело доходит до первого или бизнес класса, авиакомпании стараются превзойти самих себя в создании комфорта. Таким образом получаются роскошные сьюты с современными мультимедийными системами и первоклассными ресторанами.

В рейтинге авиакомпаний с лучшим первым классом лидирует Etihad Airways. На втором месте Emirates, а замыкает тройку – Lufthansa. В свою очередь среди авиакомпаний мира с лучшим бизнес-классом победила Qatar Airways. На втором месте разместилась ANA All Nippon Airways, а замыкнула тройку лидеров Singapore Airlines, пишет nv.ua.

Авиакомпании мира с лучшим первым классом



1. Etihad Airways, ОАЭ

2. Emirates, ОАЭ

3. Lufthansa, Германия

4. Air France, Франция

5. Singapore Airlines, Сингапур

6. ANA All Nippon Airways, Япония

7. Cathay Pacific, Гонконг

8. Qatar Airways, Катар

9. Japan Airlines, Япония

10. Qantas Airways, Австралия

Авиакомпании мира с лучшим бизнес-классом



1. Qatar Airways, Катар

2. ANA All Nippon Airways, Япония

3. Singapore Airlines, Сингапур

4. Etihad Airways, ОАЭ

5. Lufthansa, Германия

6. Turkish Airlines, Турция

7. Garuda Indonesia, Индонезия

8. Cathay Pacific, Гонконг

9. Emirates, ОАЭ

10. EVA Air, Тайвань