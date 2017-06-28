Воровать, так по-крупному: в столице поймали молодого человека с украденным пивом

21-летнего парня с двумя сумками пива задержали прошлой ночью на Буюканах. Бутылки он выкрал из стоящего на улице холодильника. В полиции говорят, он был пьян.

Грозит молодому человеку до 13 тысяч леев штрафа, до 240 часов общественных работ или два года тюрьмы.

Также накануне на Рышкановке полицейские задержали трех человек, употреблявших наркотики. Им грозит штраф в 21 тысячу леев или до пяти лет лишения свободы.