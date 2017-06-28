Меркель отступила от жесткой позиции по гей-бракам

Под давлением левых Ангела Меркель вынуждена отказаться от своей многолетней позиции по легализации гей-браков. Канцлер ФРГ впервые заявила, что негласный запрет для депутатов от ХДС голосовать против законов, разрешающих гомосексуальные союзы, будет снят.

Ранее правые консерваторы в Бундестаге выступали категорически против узаконивания “браков для всех”, отмечает euronews.com.

“Я бы хотела, чтобы теперь дискуссия развивалась в таком русле, чтобы каждый депутат нашей фракции мог бы принимать решение, руководствуясь собственной совестью, а не мнением большинства”, - заявила Ангела Меркель.

Социал-демократы во главе с Мартином Шульцем сделали требование легализации гей-браков одним из главных пунктов своей предвыборной программы. Левые заявили о намерении добиться голосования этого вопроса в Бундестаге еще до сентябрьских парламентских выборов.

Меркель отступила от своей позиции по гей-бракам после того, как все ее потенциальные партнеры по правительственной коалиции, включая нынешнего – социал-демократов – выступили за легализацию. В то же время заявление канцлера может подорвать ее позиции среди традиционного консервативного электората правых – избирателей, придерживающихся христианских ценностей.

Согласно последним соцопросам, блок ХДС/ХСС получит на выборах лучший результат, но не сможет сформировать правительство без партнеров.

Последние опросы общественного мнения обещают ХДС победу на сентябрьских выборах с лидерством в 10-15 процентных пунктов впереди СДПГ. Этого результата, впрочем, будет не достаточно для формирования правительства без коалиционных партнеров.