В Чикаго судят полицейских, покрывавших своего напарника-убийцу

Обвинения в ложных показаниях и попытках ввести в заблуждение следствия. В Чикаго перед судом предстали трое полицейских.

По данным прокурора — они писали фальшивые отчеты, скрывали вещественные доказательства и покрывали своего напарника. Того самого, который в 2015-м застрелил на улице темнокожего подростка.



Полицейский заявил, что тот угрожал ему ножом. Но на видео, которое опубликовали позднее, прекрасно видно — никакой угрозы не было. Страж порядка практически в упор расстрелял молодого человека, выпустив в него 16 пуль. Сейчас он — под следствием по обвинению в убийстве, передает Вести.ру.